C’est aujourd’hui que débute la 3e édition des Journées portes ouvertes de France services. Jusqu’au 14 octobre, le public est invité à venir découvrir les missions, les locaux et à rencontrer les agents et partenaires de ce nouveau service public de proximité qui permet d’accomplir ses démarches administratives auprès des principaux organismes de services publics dans un seul et même lieu. À Surgères, le rendez-vous est donné à la Maison de l’emploi Aunis Sud. Plusieurs animations, ateliers et présentations sont proposés à la population pour faire connaître les offres de services, comme l’explique Karine Cartier, référente France services :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/10/france-services-1.mp3 Au programme ce lundi, un atelier avec La Poste. Karine Cartier nous en dit plus :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/10/france-services-2.mp3