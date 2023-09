Face à une raréfaction du nombre de volontaires, l’association, qui propose une écoute aux personnes en détresse psychologique, souffrant de solitude, de dépression ou de pulsions suicidaires, ne peut plus aujourd’hui accomplir pleinement ses missions, comme en témoigne son vice-président Hubert Sévin :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/sos-1.mp3 Certaines qualités sont principalement requises pour rejoindre l’équipe. Hubert Sévin nous précise lesquelles :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/sos-2.mp3 Il s’agit d’une formation théorique et pratique de soixante heures environ sur six mois, entre novembre et avril, encadrée par des bénévoles expérimentés et des psychologues. Pour en savoir plus, une réunion d’information a lieu demain à 20h à la Maison des associations de Lafond, 21 avenue du Champ-de-Mars. Vous pouvez contacter le 06 52 83 30 44.