À l’occasion du coup d’envoi de la récolte du sel et de la saison estivale, l’Écomusée du Port des Salines à Grand-Village-Plage, sur l’île d’Oléron, s’ouvre demain pour une journée exceptionnelle de découvertes et d’animations. L’occasion d’en savoir plus sur la saliculture oléronaise et le savoir-faire des sauniers de l’île.

Le temps de la récolte de l’or blanc a sonné. Comme chaque année, l’arrivée de l’été signifie le lancement de la cueillette de la fleur de sel et de la récolte du gros sel. C’est toujours un événement pour le secteur salicole. Acteur engagé dans la promotion de cette filière traditionnelle, le Port des Salines se mobilise tous

les ans pour faire de cette nouvelle étape une fête. Ainsi, ce mercredi 5 juillet, l’équipe du site a concocté un programme festif ! Pour l’occasion, l’entrée à l’écomusée sera gratuite de 10h à 19h, avec quatre expositions sur les thèmes du sel, des marais et de la biodiversité. Toute la journée, un marché de producteurs locaux sera installé sur place. À 10h, un atelier de reconnaissance des plantes sauvages comestibles sera proposé. Il sera suivi d’une dégustation de bouchées confectionnées à base de ces plantes. Ça dure deux heures et les tarifs vont de 5,50€ à 7,50€.

Des visites commentées gratuites du marais salant sont programmées à 10h30, 11h30, 14h, 15h30 et 17h. En fin de visite, à 12h45 et 16h45, la pesée du sac de sel à La Salorge permettra au plus intuitif de décrocher un panier garni. Pour clôturer cette journée, un apéro-barque sera proposé à 19h pour partir à la découverte du marais salant, tout en dégustant des produits locaux. C’est 12€ par personne. Attention, les places sont limitées. Et il est nécessaire de réserver au 05 46 75 82 28.