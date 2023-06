Tous les jours de l’été, il va de nouveau proposer des voyages à toute vapeur à travers la campagne charentaise, les marais salants et les villages ostréicoles de l’estuaire de la Seudre, entre Saujon et La Tremblade. Comme chaque année, un parcours classique est proposé à bord du train tiré par la plus vieille locomotive à vapeur de France encore en état de marche, classée Monuments historiques, une Schneider de 1891. Et puis des trains thématiques sont également proposés. Pierre Verger, président de l’association Trains et traction, qui gère le Train des mouettes, nous en parle :

Et vous retrouvez toutes les infos et horaires sur traindesmouettes.fr Des billets seront à gagner cet été sur notre antenne.