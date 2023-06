Scène ouverte du 02/06/2023 avec Andromak de Saint-Jean-d’Angély.

Andromak, humoriste passionnée par le tatouage, fait déjà parler d’elle sur Instagram et Tik Tok. Dans « Confessions d’une tatoueuse », Andromak partage avec le public ses 22 années de carrière dans le monde du tatouage, ainsi que les anecdotes les plus loufoques et les plus surprenantes qu’elle a vécues. Entre une plume aiguisée et un sens de l’humour sans pareil, Andromak aborde des sujets qui touchent de près ou de loin l’univers du tatouage. Elle parle des préjugés qui subsistent encore à l’égard des personnes tatouées, mais aussi de la manière dont le tatouage est devenu un art accessible à tous, sans distinction de genre, d’âge ou de milieu social. Elle raconte avec humour ses rencontres avec des clients parfois étranges, ses expériences avec des tatouages ratés, et ses moments de doute face à ce métier si particulier. « Confessions d’une tatoueuse » est un spectacle unique en son genre, qui mêle humour, émotion et réflexion.

En représentation le 15, 16 et 17 juin 2023 aux Sables-d’Olonne (85) à 19h30 au Challans Comedy Club.

