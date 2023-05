À Bernay-Saint-Martin, le Cercle de l’espérance organise sa sardinade à la salle de Breuilles, 4 chemin du moulin, le dimanche 11 juin à 12h30. Au menu à 20€ : kir, salade Piémontaise, sardines, pommes de terre braisées, fromage, glace, café et digestif. Plats de substitution jambon à l’os. Boisson non comprise. 5€ la bouteille de vin rouge ou rosée. Apportez vos couverts. Inscriptions avant le 05 juin. Renseignements et réservations au 06 66 56 30 09 ou au 06 31 96 84 80. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.