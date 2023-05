« Désolant ! ». C’est ainsi que l’association environnementale Maline qualifie l’évènement inaugural hier matin en grande pompe du nouveau port de plaisance de La Tremblade. Un aménagement qu’elle estime « inachevé », évoquant dans un communiqué son combat contre les autorités françaises qui, selon elle, ont laissé faire, malgré, toujours d’après l’association, l’absence de trois éléments clés dans la réalisation du nouveau port : à savoir, l’étanchéité du fond du bassin, la réalisation complète des parois moulées autour du bassin et l’aménagement d’une zone technique d’entretien et de carénage des bateaux. Maline dénonce une fois de plus la mise en service d’un équipement portuaire potentiellement dangereux pour les eaux de la nappe phréatique et plus largement le milieu naturel.