Le CNAREP Sur le Pont vous présente le spectacle de la compagnie L’Homme debout « La cabane à Plume(s) » les 2 et 3 juin à La Rochelle. En trois épisodes, accompagnez Plume, marionnette de 7 mètres entre le centre-ville, Villeneuve-Les-Salines et Mireuil pour sauver son monde ! Spectacle de rue tout public et gratuit. Renseignements et inscriptions au 05 46 27 67 74 et par mail à jeparticipe@cnarsurlepont.fr.