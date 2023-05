Trois établissements scolaires de Charente-Maritime ont été récompensés hier par l’Académie de Poitiers, dans le cadre du concours « Non au harcèlement ». Le collège André-Dulin d’Aigrefeuille-d’Aunis a remporté le prix de la meilleure affiche. L’école Les portes du marais de Villedoux, le prix spécial « Prévention du cyberharcèlement ». Et l’école élémentaire Jean-Bouchet de Beaugeay, le prix spécial inclusion et coup de cœur académique.