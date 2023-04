Les Floralies reviennent pour une 4e édition ce week-end au château de Mornay à Saint-Pierre-de-L’Isle, près de Saint-Jean-d’Angély. Demain et dimanche, plus d’une centaine d’exposants régionaux seront présents dans le parc pour échanger avec les visiteurs conseils et astuces de culture. Présentation avec l’organisateur Jean-Michel Marquebielle :

Plus de 4 000 visiteurs sont attendus. Rendez-vous demain et dimanche de 10h à 18h30. C’est 4 euros la journée. Gratuit pour les moins de 16 ans.