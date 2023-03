Les anti-bassines mobilisés depuis ce matin dans le sud des Deux-Sèvres. À la veille d’une mobilisation contre les réserves de substitution agricole qui s’annonce historique, un camp de base a été installé à Vanzay, près de Sainte-Soline, mais en dehors du périmètre d’interdiction de circulation et de manifestation établi par la préfecture. 200 activistes et 7 tracteurs sont arrivés tôt ce matin avec un lourd chargement pour aménager l’accueil de la mobilisation « Pas une bassine de plus ! ». Ce convoi a été immédiatement rejoint par plus de 200 personnes, malgré un dispositif préfectoral déjà important et de nombreux contrôles.