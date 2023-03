La préfecture de la Charente-Maritime dégaine son nouveau plan d’actions pour accélérer les délais de délivrance des titres. Depuis un peu plus d’un an, le nombre de demandes de cartes nationales d’identité et de passeports a explosé, entraînant un allongement du temps de traitement. Plusieurs raisons à cela, comme l’explique le préfet Nicolas Basselier :

Des moyens supplémentaires sont donc mis en œuvre dans le département. Ainsi, d’ici l’été prochain, de nouveaux dispositifs de recueil vont être déployés dans 13 nouvelles communes qui s’ajoutent aux 28 déjà mobilisées, soit un total de 56 dispositifs de recueil. Objectif : réduire considérablement les délais :

Hier matin, la commune de Saujon inaugurait son dispositif de recueil qui est opérationnel depuis quelques jours et qui connaît déjà un certain succès, comme le souligne le maire Pascal Ferchaud :

Parmi les conseils à donner aux usagers : anticiper les demandes, établir une pré-demande en ligne à la fois pour soulager les services municipaux, mais aussi pour gagner du temps au guichet, et enfin prévoir tous les papiers nécessaires lors du rendez-vous.