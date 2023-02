Scène ouverte du 10/02/23 avec la chanteuse Valentine Lambert.

Une voix, une guitare. Surtout des chansons entêtantes, menées avec générosité et maestria. En quelques années, Valentine Lambert a imposé son propre répertoire folk. Elle signe des chansons intimistes évoluant entre les grands espaces américains et l’esprit pop country. Si ses influences sont nombreuses, ses mélodies prennent corps dans une approche sensible et personnelle, qui nous fait respirer le grand air du voyage et de l’amour. Auteur-compositrice interprète, Valentine Lambert nous fait voyager dans sa folk aux teintes chaleureuses et à la plume intimiste.

https://www.facebook.com/valentinelambertmusic

https://www.instagram.com/valentinelambertmusic/

https://www.valentinelambertmusic.fr/