La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit. Les syndicats appellent à deux nouvelles journées d’actions mardi et samedi prochain. Selon un dernier sondage Ipsos, 64% des Français sont opposés à cette réforme, et 72% soutiennent la mobilisation.

Nous vous avons posé la question vendredi matin en centre-ville de Marennes, et les avis sont pour le moins partagés. Je vous propose d’écouter les témoignages d’Anthony, ostréiculteur au port de La Cayenne, Christian, retraité, et Monique, également retraitée depuis 2 an :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/02/manif-1.mp3 Reste à savoir effectivement si le mouvement ne va pas s’essouffler pendant la période des vacances, après deux journées d’action réussies pour les syndicats. Les syndicats qui exigent toujours le retrait de la réforme. Ce qui laisse perplexes Nicolas, architecte, et Guillaume, commercial, que nous avons croisés ce matin à Marennes.

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/02/manif-2.mp3 Trois manifestations sont prévues mardi en Charente-Maritime : à 10h30 place Colbert à Rochefort et devant le palais de justice de Saintes, et à 14h30 sur le parvis de la gare à La Rochelle.