Un projet baptisé « Les Moulinettes en ville » est en cours de développement dans la cité d’Hélène, et plus précisément au cœur de la Maison Clergeau. Une ancienne écurie qui a fait l’objet d’un dépôt de permis de construire en vue de sa réhabilitation complète. Celui-ci ayant été validé, il ne reste plus qu’à lancer les travaux pour créer des logements à destination d’adultes handicapés et de leurs familles, mais aussi de jeunes travailleurs ou étudiants. Marie-Françoise Lipp est l’une des chevilles ouvrières de ce projet. Elle nous en parle :

Désormais à la retraite, Marie-Françoise Lipp va quitter la région parisienne avec son mari pour créer son projet, avec deux autres familles concernées, également originaires de l’Île de France. Elle est actuellement à la recherche d’une 4e famille pour occuper le dernier logement prévu :

Le projet s’inscrit dans le cadre du dispositif national Petites Villes de Demain accordé à la Ville de Surgères. Pour en savoir plus, deux visioconférences sont organisées mardi prochain à 14h, et le jeudi 2 février à 21h, avant une journée portes ouvertes le 9 février de 14h à 17h.