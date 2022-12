Après La Rochelle et Rochefort, l’hôpital de Saintes déclenche à son tour le niveau 2 de son plan blanc. Ce dernier prévoit une déprogrammation des activités de soins et un renfort des hospitaliers en faisant appel à des personnels en congés ou en repos. Objectif : faire face à un afflux massif de patients aux urgences, en raison des épidémies de Covid, de grippe et de bronchiolite qui s’accentuent. Afin de libérer des lits aux urgences, 10 lits dits épidémiques vont être mobilisés. Pour rappel, avant de vous rendre aux urgences, appelez le 15.