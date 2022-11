La situation de l’eau est loin de s’améliorer en Charente-Maritime. Le manque de pluviométrie constaté depuis le début de l’automne n’a pas permis un retour à la normale. Le niveau des cours d’eau reste particulièrement faible. Les barrages de soutien d’étiage et les nappes phréatiques sont à des niveaux très bas. Face à cette situation, des mesures de restriction des usages de l’eau ont été décidées. Dès demain et pendant un mois, les prélèvements pour le remplissage ou le maintien à niveau des retenues et plan d’eau pour l’irrigation est interdit sur l’ensemble du département.