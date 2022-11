La Ville de La Rochelle met en place son plan de sobriété énergétique. Cela commence dès aujourd’hui par l’extension de l’extinction partielle de l’éclairage public nocturne entre 23h et 6h du matin. Au lieu de minuit à 5h précédemment. Deux heures de plus qui vont permettre d’économiser 600 000 kWh. Ce qui représente en coût de consommation énergétique 210 000 euros selon les projections actuelles d’évolution des prix de l’électricité. A noter que le cœur de ville et les axes structurants utilisés par les lignes de bus resteront éclairés la nuit.