Didier Quentin aux anges. Le député de Royan et président de la Fédération Les Républicains de la Charente-Maritime se réjouit de l’élection de Valérie Pécresse, candidate à la candidature pour la prochaine élection présidentielle, qui a remporté samedi la primaire de son parti avec plus de 60% des voix face à Eric Ciotti. « Il appartient maintenant à Valérie Pécresse d’organiser le rassemblement le plus large possible », a déclaré le parlementaire.