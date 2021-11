L’EFS lance pour la première fois un appel au don de sang rare. Toute cette semaine, l’Etablissement français du sang entend attirer l’attention sur cet enjeu de santé publique. En France, 250 groupes sanguins rares sont répertoriés. On estime à 700 000 le nombre de personnes qui en sont porteuses. Les donneurs d’origine africaine et antillaise, plus susceptibles d’avoir un sang rare dans notre pays, sont particulièrement concernés. Cette semaine de sensibilisation est donc l’occasion pour l’EFS d’appeler à la mobilisation de tous les groupes sanguins. On écoute le docteur Thierry Baladine, responsable des prélèvements à l’EFS de La Rochelle :

Une mobilisation qui pourrait venir en aide à de nombreux malades comme l’explique le docteur Thierry Baladine :

Cette semaine, des collectes mobiles sont prévues cet après-midi au Forum des marais à Rochefort, demain matin au gymnase Pelletan de Royan. Et tous les jours dans les Maison du don à Saintes et La Rochelle.