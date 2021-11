Une maladie chronique qui touche 650 000 personnes en France et 50 millions dans le monde. C’est la 2e pathologie neurologique chronique la plus fréquente, après la migraine. Mais elle n’est pas suffisamment reconnue dans notre pays, comme le déplore l’association qui a publié fin octobre le Manifeste des patients et des aidants pour la reconnaissance de l’épilepsie et son inclusion dans les politiques publiques. On écoute la déléguée départementale et vice-présidente d’Epilepsie France Hélène Gaudin :

La publication de ce manifeste devrait aboutir à l’élaboration d’un certain nombre de propositions pour améliorer le quotidien des personnes souffrant d’épilepsie. Hélène Gaudin :

Hélène Gaudin qui souhaite que son combat débouche sur la mise en place d’un Plan national contre l’épilepsie. Son association peut compter sur le soutien du comédien Frédéric Bouraly, alias José dans la série « Scènes de ménage » sur M6, mais aussi de la chanteuse Ava qui, elle-même, est atteinte d’épilepsie. Plus d’infos sur epilepsie-france.fr