Le projet de création d’un Parc naturel régional des marais du littoral charentais est engagé. Les Communautés d’Agglomération Royan Atlantique et Rochefort Océan, et la Communauté de Communes du Bassin de Marennes ont annoncé leur ambition la semaine dernière. Après trois ans de travaux et de concertation, l’étude d’opportunité a conclu à la pertinence du projet. Un projet qui pourrait concerner plus de 200 000 habitants répartis sur 97 communes, et qui regroupe les trois intercommunalités autour d’une thématique commune, comme le précise le président de la CdC du Bassin de Marennes Patrice Brouhard :

Le projet s’articule autour de quatre défis communs, comme le souligne le sociologue et urbaniste Benjamin Haurit, responsable du bureau d’étude ARCUS qui a travaillé sur ce dossier :

L’entente intercommunale devrait soumettre à la fin de l’année sa proposition à la Région Nouvelle-Aquitaine qui devra juger de sa faisabilité. Le verdict est attendu début 2022. S’il est validé, le dossier partira ensuite à la préfecture. Car c’est à l’Etat que revient en effet la décision finale qui pourrait intervenir courant 2022, voire en fin d’année prochaine.