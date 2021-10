Le point sur l’épidémie de covid-19 en Charente-Maritime. Avec une circulation virale qui repart à la hausse dans le département, d’après le dernier bilan de l’ARS publié hier. Si les chiffres avaient diminué et s’étaient stabilisés ces dernières semaines, la situation semble s’inverser de façon inquiétante.

En effet, selon les derniers chiffres de la délégation départementale de l’Agence régionale de santé publiés ce matin, la circulation virale repart à la hausse dans le département. Le taux d’incidence passe cette semaine de 27 à 38 cas pour 100 000 habitants. Et il atteint même les 44 cas pour 100 000 habitants chez les plus de 65 ans. L’augmentation la plus marquée se situe sur la Communauté d’agglomération de La Rochelle. Toutefois, le nombre d’hospitalisations se stabilise, avec 32 malades concernés dont 2 personnes en réanimation. Deux nouveaux décès sont à déplorer cette semaine. En région Nouvelle-Aquitaine, les taux d’incidence des départements s’établissent entre 19 dans les Landes et 85 dans les Deux-Sèvres. La Charente-Maritime est le 4e département néo-aquitain en termes de circulation virale. 253 nouveaux cas ont été détectés. Trois clusters sont identifiés dans le département. Tous en école primaire, et notamment à Ferrière. 890 personnes sont actuellement en isolement, soit parce qu’elles sont contaminées, soit parce qu’elles sont cas contact.

Notez enfin que le dépistage, rendu payant depuis vendredi dernier, a baissé de 3 % la semaine dernière. Le taux de positivité est actuellement de 1,3 %.