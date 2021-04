Le réalisateur Simon Rieth recherche en urgence des figurants pour le tournage de son nouveau film à Royan. Ça s’appelle « Nos cérémonies », et les équipes de production seront présentes en mai et juin dans la station balnéaire. Elles recherchent des personnes âgées, dont certaines sportives, à la peau bronzée et acceptant de tourner en maillot de bain. Des personnes de plus de 16 ans, et plus particulièrement des quinquagénaires pour incarner des touristes. Des jeunes de 16 à 23 ans qui savent mettre l’ambiance, et des garçons acceptant de faire un pogo torse nu pour une séquence de soirée. Et enfin des hommes costauds de 35 à 50 ans pour jouer des déménageurs. C’est rémunéré. Pour postuler, il faut envoyer sa candidature à ncfigu@gmail.com, avec photos en entier et de face et toutes ses coordonnées.