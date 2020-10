La Ligue de l’enseignement de la Charente-Maritime lance un appel à la mobilisation de la société civile et des pouvoirs publics après l’assassinat du professeur d’histoire Samuel Paty vendredi à Conflans-Sainte-Honorine. L’association d’éducation populaire, basée à La Rochelle, souhaite la mise en place d’initiatives locales et nationales pour lutter contre toutes formes de haine qui peuvent naître et se développer en milieu scolaire. Pour elle, l’enseignement des valeurs de la République et de laïcité demeure insuffisant. C’est ce que nous dit Dadou Kehl, secrétaire général de la Ligue de l’enseignement de la Charente-Maritime et président régional de la LDE en Nouvelle-Aquitaine :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/ligue-samuel-paty.mp3 Dadou Kehl qui nous rappelle que la Ligue de l’enseignement intervient très régulièrement dans plusieurs associations locales pour expliquer cette notion de laïcité.