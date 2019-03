L’ouverture hier à Surgères d’un premier point de vente d’articles 100% recyclés et 100% locaux. Hébergé à l’office de tourisme rue Bersot, il assure la promotion des produits issus de l’économie circulaire locale. Ça s’appelle « Les pépites ». Un projet porté par Cyclab, le laboratoire d’innovation en économie circulaire de Cyclad, le syndicat mixte de gestion des déchets du nord de la Charente-Maritime. On écoute Anne-Sophie Descamps, vice-présidente de Cyclad et présidente de l’Office de tourisme Aunis Marais poitevin :

Et la gamme devrait continuer à se développer à mesure que de nouveaux projets vont voir le jour sur le territoire. C’est le cas des jeux en bois Architeck développés à partir de chute de teck, par le chantier d’insertion Aunis GD de Surgères. Ce dernier qui valorise les déchets, mais aussi le travail d’une dizaine de salariés, comme nous l’explique Philippe Morel, encadrant technique :

Aunis GD ambitionne de créer d’autres jeux et formes de jouets. Ils sont donc actuellement en vente à l’office de tourisme de Surgères, et bientôt dans d’autres points de vente du territoire, entre Charron et Gémozac.