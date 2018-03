Un élément de la Maison de Pierre Loti à Rochefort retenu par la mission patrimoine de Stéphane Bern. Il s’agit du plafond de la mosquée. Ce dernier bénéficiera du dispositif « Loto du patrimoine », mis en place par l’animateur dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le Président Macron. Un jeu de grattage que chacun pourra se procurer dès le mois de septembre et qui permettra de financer des projets de restauration. Les explications de Frédéric Le Roux :

Rapporté de Damas par Loti en 1894, il est dit que le plafond de la mosquée proviendrait d’une demeure privée, et non, comme le voudrait la légende, de la grande mosquée des Ommeyades. Son répertoire décoratif et sa gamme chromatique en font un élément représentatif du style dit « ajami ». Il est aujourd’hui victime d’une fragilisation importante, due à l’attaque du bois par des larves d’insectes xylophages. On estime que les galeries creusées par ces larves auraient fait perdre au support de bois près de 30% de son poids. L’ouvrage nécessite des travaux d’urgence.