L’inauguration cet après-midi du tiers-lieu « A la motte » à Saint-Saturnin-du-Bois, près de Surgères. Un espace de travail hybrique et collaboratif destiné à rassembler toutes sortes d’activités, avec la création d’un espace de co-working et d’un bar associatif. On écoute Eliane Dheygere, co-présidente de l’association A la motte :

Ce tiers-lieu se trouve à la Motte-Aubert, sur un site de 15 hectares réhabilité depuis une vingtaine d’années, qui accueille désormais une dizaine d’activités dont une école. Eliane Dheygere :

Mais aussi un éco-camping et un gîte de groupe.

Inauguration du tiers-lieu A la motte cet après-midi dès 16h30. Animation fanfare dès 18h, avec restauration sur place. C’est ouvert à tous.