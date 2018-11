2. C’est le nombre d’AVC qui se produisent toutes les heures en Nouvelle-Aquitaine. Avec des conséquences plus ou moins dramatiques. Mais il faut savoir que de nouvelles techniques médicales permettent de sauver des vies et d’amoindrir les séquelles, suite à un accident vasculaire cérébral. Encore faut-il que le patient soit pris en charge à temps. C’est tout l’enjeu de l’action de prévention lancée ce matin à Rochefort par l’association AVC tous concernés, pour informer sur la maladie et apprendre à mieux détecter les symptômes. Philippe Meynard, son président :

L’opération soutenue par l’Agence régionale de santé est menée cet après-midi au centre Leclerc de Marennes. Puis demain après-midi, dans la même enseigne à Saintes. Et samedi à Jonzac.