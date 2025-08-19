

Le festival Transe Atlantique est bien plus qu’un simple événement musical, c’est un moment de partage, d’échange et de découverte où les cultures se rencontrent et se mélangent grâce à une programmation originale et éclectique. Rendez-vous du jeudi 21 au samedi 23 août 2025, de 12h à minuit.

Pour cette 4ème édition :

Jeudi 21 août : FREDZ / THOMAS DE POURQUERY / LOUIS CHEDID / ​​FRÀNÇOIS & THE ATLAS MOUNTAINS

Vendredi 22 août : BILLIE / KLÔ PELGAG / VENDREDI SUR MER / PETER DOHERTY

Samedi 23 août : ELISAPIE / PAPOOZ / NAÏVE NEW BEATERS / PERCEVAL

Activités au sein du village dans l’après midi.

Ouverture des portes des concerts dès 18h.

