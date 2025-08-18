

Le cirque Claudio Zavatta est à Royan jusqu’au 31 août. À cette occasion, Hélène FM vous offre des places pour assister à son tout nouveau spectacle. 2h de show avec des artistes venus du monde entier. Au programme : la roue infernale, les trapézistes brésiliens, les motards de l’extrême ou encore le duo comique Madame Alexia et Victor Rossi. Des représentations tous les jours jusqu’au 31 août, sur le site de l’aérodrome de Royan-Médis.

