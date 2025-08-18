

Cette semaine, gagnez votre pass famille pour Planet exotica Royan. Plongez au cœur du parc animalier le plus exotique, dans un véritable univers tropical peuplé de serpents, de mygales et de crocodiles. Mais aussi de rongeurs, et autres dinosaures plus vrais que nature. Le tout, dans un écrin de verdure à couper le souffle, avec des espaces de jeux pour les enfants, une mini-ferme et le village indien.

Tentez de gagner votre pass famille pour Planet exotica Royan, en vous inscrivant dès maintenant au tirage au sort, en remplissant le formulaire ci-dessous. Et n’oubliez pas le mot de passe de la semaine à retrouver tous les jours sur Hélène FM. Bonne chance !