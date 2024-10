Cette semaine, venez frissonner à Planet exotica Royan et gagnez des pass pour 2 personnes à l’évènement Halloween « Terreur sur le parc ». Du 26 au 31 octobre, entre 20h et minuit, aventurez-vous dans l’obscurité et affrontez vos pires cauchemars sur le parcours de l’horreur, avec son, lumière, effets spéciaux et de vrais acteurs. Attention, animation déconseillée aux moins de 16 ans.

Tentez de gagner votre pass pour 2 personnes à l’évènement « Terreur sur le parc » à Planet exotica Royan, en vous inscrivant dès maintenant au tirage au sort en remplissant le formulaire ci-dessous, sans oublier d’indiquer le mot de passe de la semaine à retrouver tous les jours sur Hélène FM. Bonne chance !