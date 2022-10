HÉLÈNE FM, VOG RADIO et l’émission « Chut… on écoute la télé ! » vous offrent des invitations pour deux personnes à l’une des quatre avant-premières exceptionnelles du film « Le défi de Noël » de et avec Florian Hessique, avec également Aurore Planas et Patrick Préjean. En présence du réalisateur et des comédiens.

Inscrivez-vous au tirage au sort en remplissant le formulaire ci-dessous.