Cette semaine, gagnez votre journée pour quatre personnes au Futuroscope. Venez découvrir plus de quarante attractions. Avec Objectif mars, Danse avec les robots, l’Extraordinaire voyage, et la toute nouvelle attraction Chasseurs de tornades.

Pendant les vacances de la Toussaint, venez fêter Halloween au Futuroscope. Un moment méchamment drôle pour un grand frisson en famille ou entre amis. Surprises et animations vous y attendent.

Tentez de gagner votre journée au Futuroscope en remplissant le formulaire ci-dessous, sans oublier le mot de passe de la semaine à retrouver tous les jours sur Hélène FM !