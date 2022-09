HELENE FM, VOG RADIO et l’émission « Chut… on écoute la télé ! » vous offrent des invitations pour deux personnes à l’une des avant-premières exceptionnelles du film « Maria rêve » de Lauriane Escaffre et yvo Muller, avec Karine Viard et Grégory Gadebois, samedi 24 et dimanche 25 septembre à La Rochelle, Rochefort, Royan et Saintes. En présence des réalisateurs et du comédien.



Inscrivez-vous au tirage au sort en remplissant le formulaire ci-dessous.