Emmanuel Macron également interpellés par des militants du collectif Bassines Non Merci hier à Fouras. Le président est venu à la rencontre et a échangé quelques minutes avec eux sur la question de la pertinence de ces réserves d’eau destinée à l’irrigation agricole. 16 projets en sont cours en Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres. D’abord surpris, le chef de l’Etat s’est ensuite engagé à remettre à plats tous ces projets. « J’ai su mettre fin au projet d’aéroport de Notre Dames des Landes, je saurai stopper les projets de méga-bassines dans les prochains jours », a-t-il déclaré.