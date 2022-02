Pour la Saint-Valentin, Hélène FM et Océane spa Royan comblent les amoureux, et vous offrent un moment de pure détente à vivre à deux.

Profitez d’un massage californien en duo pour vous reposer et vous relaxer, avant une séance de spa qui sera privatisé rien que pour vous pendant une heure. Océane spa Royan s’occupe de tout et vous assure le meilleur accueil. Prenez soin de vous avec Océane spa Royan, soins esthétique visage et corps, spa, massage, épilation et programme minceur pour elle et lui.

C’est à vous de jouer ! Inscrivez-vous au tirage au sort en remplissant le formulaire ci-dessous, sans oublier le mot de passe de la semaine à retrouver tous les jours du Hélène FM. Bonne chance !