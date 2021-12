Hélène FM, les cinémas CGR et l’émission « Chut… on écoute la télé ! » vous offrent des invitations pour deux personnes à l’avant-première du film « L’amour c’est mieux que la vie » de Claude Lelouch, avec Gérard Darmon, Philippe Lellouche et Kev Adams, qui aura lieu mardi 7 décembre à 20h00 au CGR La Rochelle Les Minimes. En présence de l’équipe du film.

Inscrivez-vous au tirage au sort en remplissant le formulaire ci-dessous.