Cet été, jouez et gagnez plein de cadeaux sur Hélène FM !

Cette semaine, nous vous offrons des pass famille pour le Train des mouettes. Partez à l’aventure et profitez d’un voyage extraordinaire à bord du plus étonnant des trains à vapeur encore en fonctionnement. De Saujon à La Tremblade, sillonnez les plus beaux paysages de l’estuaire de la Seudre, ses marais salants, ses villages ostréicoles et la campagne charentaise.

Tentez de gagner votre pass pour deux adultes et deux enfants à bord du Train des mouettes, en vous inscrivant au tirage au sort en remplissant le formulaire ci-dessous. Et n’oubliez pas le mot de passe de la semaine à retrouver tous les jours sur Hélène FM. Bonne chance !