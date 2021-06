Cet été, jouez et gagnez plein de cadeaux sur Hélène FM !

Cette semaine, nous vous offrons des pass famille pour le P’tit train de Saint-Trojan-les-Bains, sur Oléron. Une balade entre terre et mer à la découverte des plus belles plages de l’île, au cœur d’une forêt de pins et d’un site naturel et sauvage.

Tentez de gagner votre pass famille pour une balade à bord du P’tit train de Saint-Trojan-les-Bains, en remplissant le formulaire ci-dessous. Et n’oubliez pas le mot de passe de la semaine à retrouver tous les jours sur Hélène FM. Bonne chance !