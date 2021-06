Hélène FM, les cinémas CGR et l’émission « Chut… on écoute la télé ! » vous offrent des invitations pour deux personnes à l’avant-première du film « Présidents » de Anne Fontaine, avec Jean Dujardin, qui a lieu jeudi 10 juin à 20h15 au CGR Les Minimes à La Rochelle. En présence de la réalisatrice, et des comédiennes Doria Tillier et Pascale Arbillot. Sortie nationale le 30 juin.

