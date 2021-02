Les maires pour la planète. C’est le nom d’une toute jeune association de Charente-Maritime, lancée il y a un an en plein confinement et dont l’activité a réellement démarré à l’automne dernier. Objectif : rassembler les maires du département qui s’engagent pour l’environnement. Elle compte déjà 86 adhérents sur les 463 maires que compte la Charente-Maritime. Un mouvement qui prend de l’ampleur selon son président-fondateur et maire de Bourgneuf Paul-Roland Vincent :

L’intérêt d’un tel mouvement est bien évidemment le partage d’expérience entre les élus pour la mise en place de solutions rapides. Paul-Roland Vincent :

L’association est soutenue par le Conseil Départemental de la Charente-Maritime ainsi que par l’Association des Maires. Groupes thématiques, conférences et consultations publiques seront prochainement mis en place. Une charte a également été créée.