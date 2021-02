Visiter le musée du Louvre ou celui d’Orsay depuis Saint-Jean-d’Angély sera bientôt possible. La Ville travaille en effet à l’élaboration de visites virtuelles, en partenariat avec les musées parisiens. Elles seront proposées au sein du salon de l’Abbé à l’Abbaye royale. Une médiatrice sera présente sur place pour accompagner les visiteurs. Des animations et des visites guidées seront également proposées. L’ouverture est prévue en mai. Et bonne nouvelle : l’entrée sera gratuite.