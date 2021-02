Le déplacement de Barbara Pompili en Charente-Maritime chahuté par des écologistes. Hier après-midi, un comité d’accueil composé d’anti-bassines, d’opposants à la 5G et d’élus EELV attendait la ministre de la Transition écologique en visite à la boutique vrac de Léa Nature de Périgny, près de La Rochelle, après un déjeuner végétarien à l’école de Saint-Denis-d’Oléron. Des illustrations de son projet de loi « Climat et résilience », qui sera examiné à partir du 29 mars à l’Assemblée nationale, mais qui est vivement critiqué par les écologistes. On écoute la Charentaise-Maritime Katia Bourdin, conseillère régionale EELV de Nouvelle-Aquitaine :

Les élus écologistes de Charente-Maritime, qui n'ont pas été invités à suivre le déplacement ministériel hier, avaient demandé audience auprès de Barbara Pompili pour évoquer certaines problématiques locales, comme l'échouage massif de cétacés sur nos côtes et le cluster de cancers pédiatriques sur la commune de Saint-Rogatien.