C’est officiel depuis la semaine dernière. Il n’y aura plus qu’une seule Chambre de commerces et d’industrie en Charente-Maritime à la fin de l’année. Les CCI de La Rochelle et Rochefort-Saintonge vont fusionner. Le travail de rapprochement a déjà commencé pour aboutir à la création d’une seule et même entité.

Le faire-part a été envoyé la semaine dernière. Véritable acte de naissance, le décret portant création de la Chambre de commerce et d’industrie territoriale de Charente-Maritime a été publié au Journal officiel du 17 février. Et la CCI du département verra le jour à la fin de cette année 2021, à l’issue des élections consulaires. Un travail de longue haleine qui va enfin aboutir pour le début d’une nouvelle aventure. Dès leur élection en 2016 déjà, les présidents des deux chambres, Thierry Hautier pour La Rochelle et Hervé Fauchet pour Rochefort, avaient pris l’engagement de créer une seule et unique CCI avant la fin de leur mandature. Ce sera donc chose faite. Et cette nouvelle institution est déjà bien amorcée depuis le 1er janvier de cette année avec la nomination d’un directeur général commun, la création d’un organigramme mutualisé de l’ensemble des services et la présence de six antennes : La Rochelle, Rochefort, Royan, Saintes, Saint-Jean-d’Angély et Jonzac.

L’objectif affiché est d’être définitivement au plus près des entreprises du territoire pour développer l’esprit d’entreprendre dans un département qui compte un peu plus de 7800 entreprises.