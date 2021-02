Scène ouverte avec le groupe Koidra de La Rochelle.

Alain (bassiste) et Lionel (batteur) sont à l’origine de ce groupe. Issus d’un univers plus rock, ils décident de former un groupe de Pop-Rock en plus de leur formation de jazz. C’est en 1997 que le groupe se produit en trio rock avec Patrick Ragot à la guitare et au chant. Après une brève période de répétitions acharnées et de concerts, le guitariste abandonne le groupe. Pour la section rythmique, il est hors de question de laisser tomber ces heures de travail et lorsque Pierre Dufaut arrive fin 1999 en cherchant un groupe pour tourner sur La Rochelle, son intégration est immédiate et Jean-Philippe le rejoint au clavier. Après quelques morceaux instrumentaux, il manque très vite un chanteur et c’est Piétro Giambi (ancien chanteur de CASHMIR) qui vient assurer ce poste en 2000 avec son ami et voisin François Laurier au saxo. C’est la naissance de KOIDRA en juin 2000. Pour des raisons professionnelles, Pierre quitte le groupe début 2001 et c’est Patrick Rat qui lui succède immédiatement comme guitariste. Le saxo et chanteur quittent le groupe en Septembre 2003 et c’est Fabrice (dit Fafa) qui vient rejoindre la formation quelques jours plus tard comme chanteur guitariste en amenant un répertoire anglo-saxon. En Mai 2006, Lionel (le batteur) annonce son départ en retraite après 9 ans de grande complicité. Après quelques auditions, c’est au tour de Fred Mounier de rejoindre la formation. Après quelques années de complicité intense, Fred quitte le groupe pour des raisons professionnelles et c’est Patrice Colon (ancien batteur de MAKADAM et KOVER) qui rejoint le groupe fin 2014 très motivé par ce nouveau répertoire. Après quatre années de nombreux déplacements depuis La Tranche-sur-Mer (85), Patrice décide à son tour de quitter la formation pour des raisons d’éloignement. Après une courte période de recherche, c’est André le batteur qui a rejoint le groupe en fin d’année 2018 pour continuer cette magnifique aventure. Voilà donc plus de 20 ans que KOÏDRA existe et malgré les différents changements, chaque musicien a apporté sa patte, faisant évoluer cette formation qui rassemble également une bonne bande de potes animés d’une même passion « La Musique ».

KOÏDRA vous fait partager des reprises mythiques : Dire Straits, Pink Floyd, Supertramp, Deep Purple, Peter Gabriel, Phil Collins et bien d’autres !

https://koidra1718.synology.me/wordpress/

https://www.facebook.com/koidra17/