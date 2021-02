La venue aujourd’hui de Barbara Pompili en Charente-Maritime. La ministre de la Transition écologique est attendue en fin de matinée plage du boulevard d’Antioche à La Brée-les-Bains, sur l’île d’Oléron. Ce déplacement débutera par une visite du parc naturel marin, avant le partage d’un repas végétarien avec les élèves de l’école de Saint-Denis-d’Oléron. Puis, Barbara Pompili visitera cet après-midi la boutique Léa nature à Périgny avant une rencontre avec le vainqueur rochelais du Vendée globe Yannick Bestaven et la navigatrice Isabelle Autissier. Ce déplacement a pour but de présenter certaines mesures du projet de loi « Climat et résilience » avant son examen à l’Assemblée nationale. Un projet de loi vivement critiqué par les écologistes pour son manque d’engagements.