Près de 7 000 000 euros. C’est le montant de l’enveloppe dédiée au programme de rénovation et de modernisation des bâtiments hébergeant les forces de l’ordre en Charente-Maritime, dans le cadre du plan France relance. Objectif : améliorer les conditions d’accueil et de vie des policiers et des gendarmes, qui reste une priorité pour le ministère de l’Intérieur. Les travaux vont débuter cette année à Royan, Rochefort, Saintes et La Rochelle. Les précisions de Lucie Alix :

relance interieur