Le point sur l’épidémie de covid-19 en Nouvelle-Aquitaine. Si la circulation du virus ralentit pour la première fois depuis le début de l’année, la propagation des variants plus ou moins marquée selon les départements appelle à la plus grande vigilance et au strict respect des gestes barrières. Le taux d’incidence est en baisse : 154 cas pour 100 000 habitants. Le taux de positivité également.

Concernant la vaccination, elle se poursuit activement dans la région. Près de 230 000 personnes ont au moins reçu la première dose dont 30 000 en Charente-Maritime. Département où la maladie a fait 167 morts depuis un an.